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Решением Пашиняна создана похоронная комиссия в связи со смертью Вано Сирадегяна

Решением Пашиняна создана похоронная комиссия в связи со смертью Вано Сирадегяна

Решением премьер-министра Никола Пашиняна создана комиссия по организации похорон писателя, государственного деятеля Вано Сирадегяна.

Как сообщает Арменпресс, председателем комиссии является руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.

Вано Сирадегян скончался 15 октября в возрасте 75 лет.


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