ЕС выделит 1 млрд евро для борьбы с глобальным потеплением

ЕС вложит 1 млрд евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, представляя инициативу ЕС и США по инвестициям в зеленые технологии.

Она также отметила, что к 2030 году Евросоюз намерен свести к нулю углеродные выбросы по меньшей мере в 100 городах Европы.

"Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу €1 млрд", - сказала глава Еврокомиссии. Фон дер Ляйен подчеркнула, что инициатива будет направлена на максимально широкое привлечение частных инвестиций в разработку технологий, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением.

"ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы", - добавила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что проект будет реализовываться в рамках европейской программы поддержки инноваций "Горизонт Европа" (Horizon Europe).