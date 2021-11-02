Гор Алексанян назначен начальником департамента кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Гор Алексанян освобожден с должности начальника организационно-правового управления Бюро гражданской службы аппарата премьер-министра и назначен на должность начальника департамента кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правительства.