Ованнесу Бачкову присуждена победа

Член сборной Армении по боксу серебряный призер Олимпийских игр Ованнес Бачков продолжит борьбу на чемпионате мира по боксу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении. В поединке с Сомчаем Вонгусаваном, боксером из Таиланда, судьи несправедливо присвоили победу представителю Таиланда, хотя армянский спортсмен провел хороший поединок, имея заметные преимущества над соперником. В действительности, в знак победы должны были поднять руку Ованнеса Бачкова. Сразу после боя Федерация бокса Армении, возглавляемая Ованнесом Овсепяном, обжаловала несправедливое решение судей и добилась восстановления справедливости. После обсуждения в судейской комиссии справедливость была восстановлена, и победа в финальном поединке Бачков-Вонгусаван была присуждена армянскому спортсмену.

В полуфинале чемпионата мира Армению представят два боксера. Две бронзовые медали уже обеспечены.