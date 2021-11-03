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Давид Овасапян - серебряный призер ЧМ до 23 лет

Давид Овасапян - серебряный призер ЧМ до 23 лет

Давид Овасапян, член молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе, на чемпионате мира до 23 лет завоевал серебряную медаль.

Как передает «Арменпресс», в финале молодежного чемпионата мира, проходящего в Сербии, в весовой категории 130 кг Давид Овасапян, представляющий Армению, встретился с представителем Ирана Амином Мирзазаде и проиграл со счетом 1:2.

Накануне молодежная сборная Армении по греко-римской борьбе на чемпионате мира завоевала первую медаль. Грачья Погосян, представлявший Армению в весовой категории до 63 кг, на чемпионате мира до 23 лет в борьбе за бронзу, одержал победу над Корнелиу Русу из Молдовы со счетом 9:0.
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