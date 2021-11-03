«Аталанта» и «Манчестер Юнайтед» не выяснили победителя, «Барселона» обыграла «Динамо»: Лига чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА прошли матчи 4-го тура.

Как передает «Арменпресс», в группе E «Барселона» с наименьшим счетом обыграла «Динамо» Киев, «Бавария» одержала победу над «Бенфикой» со счетом 5:2.

В группе F «Вильярреал» отправил два мяча в ворота «Янг Бойз», матч «Аталанта» - «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей - 2:2.

В группе G «Лилль» на выезде обыграл «Севилью» со счетом 1:2, а «Вольфсбург» с таким же счетом обыграл «Зальцбург».

В группе H «Челси» обыграл «Мальме» с наименьшим счетом, а «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 4:2.

Матчи остальных групп Лиги чемпионов УЕФА состоятся 3 ноября.