Цены на цветные металлы - 02-11-21

ЛОНДОН, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.17% и составила 2698.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.32% и составила 9520.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.15% и составила 2385.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.08% и составила 19680.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.96% и составила 36950.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.45% и составила 3336.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.