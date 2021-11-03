Европейские индексы - 02-11-21

МОСКВА, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.94% и составил 15954.45 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 6927.03 пункта, британский FTSE снизился на 0.19% и составил 7274.81 пункта, а российский RTSI снизился на 0.87% и составил 1850.83 пункта.