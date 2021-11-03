Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в среду в Тихом океане неподалеку от берегов Фиджи. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 900 км к юго-востоку от столицы Сувы с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.