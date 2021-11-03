Посол Армении в США Лилит Макунц представила конгрессменам вопрос армянских военнопленных в Азербайджане

2 ноября посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с более чем десятком членов комиссии Конгресса США по армянским делам.

Как передает «Арменпресс», посольство РА в США сообщает, что Лилит Макунц поблагодарила конгрессменов за постоянное содействие, оказываемое Армении по волнующим армянский народ вопросам и за принятие в Конгрессе проармянских резолюций. В частности, в связи с принятием резолюций о признании Геноцида армян, а также осуждения агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, и внесением соответствующих законодательных инициатив.

Посол Макунц представила конгрессменам программу демократических реформ, проводимых правительством Армении, повестку армяно-американских отношений, актуальные вопросы региональной безопасности. В этом контексте она отметила важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Лилит Макунц обратила внимание присутствующих на вызовы, возникшие после 44-дневной войны и на гуманитарный кризис, прежде всего подчеркнув необходимость безоговорочного возвращения армянских военнопленных и заложников, содержащихся в Азербайджане.

В ходе встречи посол Макунц ответила на вопросы конгрессменов.