Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

Карен Андреасян с директором Офиса Всемирного банка в Армении обсудил вопросы сотрудничества

Карен Андреасян с директором Офиса Всемирного банка в Армении обсудил вопросы сотрудничества

Министр юстиции Армении Карен Андреасян на встрече с директором Офиса Всемирного банка в Армении Каролин Гегинат представил повестку реформ Министерства юстиции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство юстиции Армении, уточнив, что повестка дня была направлена на антикоррупционные и конституционные реформы, совершенствование сферы свободы слова, развитие института арбитража, адвокатского сообщества, повышение эффективности службы принудительного исполнения и т. д.

Министр поздравил Каролин Гегинат с назначением, высоко оценив продолжительное содействие реформам Армении со стороны Всемирного банка, особенно в сферах юстиции и полиции.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, также договорились развивать уже существующее эффективное сотрудничество.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]