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Израиль нанес ракетный удар по пригороду сирийской столицы

Израиль нанес ракетный удар по пригороду сирийской столицы

Израиль нескольким ракетами нанес удар по пригороду Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом сообщили сирийские государственные СМИ в среду.

Удар был нанесен из района оккупированных Израилем Голанских высот.

О возможных жертвах не сообщается, говорится о некотором материальном ущербе.


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