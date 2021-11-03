Израиль нанес ракетный удар по пригороду сирийской столицы

Израиль нескольким ракетами нанес удар по пригороду Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом сообщили сирийские государственные СМИ в среду.

Удар был нанесен из района оккупированных Израилем Голанских высот.

О возможных жертвах не сообщается, говорится о некотором материальном ущербе.