В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получило 12% совершеннолетнего населения

В Армении проведено 817 290 вакцинаций от COVID-19. Первую дозу получили более 562 000 граждан, вторую - 254 000 граждан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян в интервью, данном Общественному телевидению.

Министр сообщила, что 28% взрослого населения получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 12% уже полностью вакцинированы.

«За последний месяц мы стали свидетелями резкого увеличения количества вакцинаций. В последние недели у нас идет довольно интенсивный процесс ежедневной вакцинации», - сказала она, добавив, что система здравоохранения Армении может вакцинировать до 30 000 человек в день.