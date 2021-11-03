Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных перевалило за шесть тысяч

В Грузии за последние сутки сделано 58 291 тест на коронавирус: 36 465 – на антиген, 21 826 – ПЦР-тестов, и выявлено 6 024 новых случая инфекции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.

С начала пандемии в Грузии зафиксирован 732 965 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 818 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 673 640 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 10 185.

Из 6 024 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 237. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 148, Кахети – 553, Шида Картли – 508, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 401, Аджария – 229, Мцхета-Мтианети – 124, Гурия – 183, Самцхе-Джавахети – 163, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 61.

На данный момент в Грузии 49 114 активных случаев, из них 6 546 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 588 пациентов тяжелое, из них 337 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 477 инфицированных проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остается 33 человека, в самоизоляции – 36 770.

Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 2 ноября составляет 10,33%, за две недели – 9,13%, за семь дней – 9,46%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.