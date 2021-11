США должны продвигать Минский процесс ради достижения решения, которое сохранит Арцах армянским: Паллоне

Конгрессмен США Фрэнк Паллоне по видеосвязи провел беседу с государственным министром Республики Арцах Артаком Бегларяном. Как передает «Арменпресс», об этом Паллоне написал на своей странице в Twitter.

Met with Artsakh State Minister @Artak_Beglaryan and we discussed the urgent need for humanitarian aid to Artsakh. The U.S. must also push the Minsk process forward to achieve a settlement that keeps Artsakh Armenian. pic.twitter.com/hywmra40hI