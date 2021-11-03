Армения закупила у Китая 400 000 доз вакцины «Синофарм»
14:22, 3 Ноябрь, 2021
Армения в очередной раз закупила у Китая 400 000 доз китайской вакцины «Синофарм» от COVID-19.
Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что в ближайшее время она будет доступна в звеньях первичной медико-санитарной помощи и в мобильных пунктах вакцинации.Вакцина «Синофарм» предназначена для вакцинации от COVID-19 людей старше 18 лет. Она разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях.
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