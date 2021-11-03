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Министр обороны Грузии в Мемориальном комплексе Геноцида армян почтил память невинных жертв

Министр обороны Грузии в Мемориальном комплексе Геноцида армян почтил память невинных жертв

3 ноября делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, с двухдневным официальным визитом находящаяся в Армении, в сопровождении заместителя начальника Генштаба ВС Армении, генерал-майора Араика Арутюняна посетила Мемориал Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что министр обороны Грузии почтил память канонизированных мучеников Геноцида армян.

В Музее-институте Геноцида армян делегации была представлена история строительства мемориала и символы мемориала.
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