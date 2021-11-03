Какая погода ожидается в ноябре: прогноз Центра гидрометеорологии и мониторинга

Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА представил климатическую характеристику и прогноз погоды на ноябрь.

Как передает «Арменпресс», согласно данным центра, в республике сравнительно теплой будет первая декада ноября (средняя температура декады - 4°C), средняя температура третьей декады в республике минусовая - 0.5 ° C, в конце второй декады в отдельных горных районах будет снижение температуры ниже 0 ° по Цельсию.

В ноябре количество туманных дней резко возрастет, особенно на горных перевалах - 25 дней. Чаще всего туманы будут по утрам.

В областях Арарат и Армавир, в предгорьях Арагацотн и Котайка среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +7 ... + 8⁰C, что на 1-2 градуса выше среднего многолетнего значения. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +18 ... + 20⁰С днем. В третьей декаде температура воздуха по ночам может опускаться до -3 ...- 5⁰ Цельсия. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к норме.

В областях Ширак и Гегаркуник, в горных районах областей Арагацотн и Котайк среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +2 ... + 4⁰C, что на 1-2 градуса выше среднего многолетнего значения. В некоторые дни днем возможно повышение температуры воздуха до +13 ... + 16⁰ С. В третьей декаде по ночам возможно понижение температуры воздуха до -10 ...- 15⁰ С. Ожидается, что месячное количество осадков будет близко к норме.

Среднемесячная температура воздуха в Лорийской области ожидается в пределах +5 ... + 7⁰C, что на 1-2 градуса выше среднего многолетнего значения. В отдельные дни возможно повышение температуры воздуха днем до +17 ... + 20⁰ С, в третьей декаде по ночам ожидается понижение температуры воздуха до -10 ...- 15⁰ С. Месячное количество осадков будет близко к норме.

Среднемесячная температура воздуха в Тавушской области ожидается в пределах +6 ... + 9⁰C, что на 1-2 градуса выше среднемноголетнего значения. В отдельные дни возможно повышение температуры воздуха днем до +18 ... + 22⁰С, в третью декаду по ночам ожидается понижение температуры воздуха до -2 ...- 5⁰С. Месячное количество осадков будет близко к норме.

Среднемесячная температура воздуха в Вайоц Дзоре будет в пределах +7… + 9⁰C, в предгорьях, +2… + 4⁰ C , что на 1-2 градуса выше среднемноголетнего значения. В отдельные дни температура воздуха в предгорьях может подниматься до +18… + 21⁰С, в горах - до +12… + 16⁰С, а в третью декаду в предгорьях температура воздуха по ночам будет понижаться до -3. ..- 6⁰ C, в горных районах до -10 ...- 15⁰C. Месячное количество осадков будет близко к норме.

Среднемесячная температура воздуха в Сюникской области ожидается на уровне +8… + 10⁰С в долинах, +4… + 6⁰С в предгорьях, что на 1-2 градуса выше среднемноголетнего значения. В отдельные дни температура воздуха днем может подниматься до +20 ... + 25⁰С, в долинах +16 ... + 20⁰С, в третьей декаде температура воздуха по ночам в долинах может опускаться до 0 ... - 3⁰С В предгорьях: -8 ...- 13⁰С. Месячное количество осадков будет близко к норме.

Среднемесячная температура воздуха в Ереване ожидается в пределах +7 ... + 8⁰C, что на 1-2 градуса выше среднего многолетнего значения. В некоторые дни температура воздуха днем может подниматься до +18 ... + 20⁰С. В третьей декаде температура воздуха по ночам может опускаться до -3 ...- 5⁰. Месячное количество осадков будет близко к норме.