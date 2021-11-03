В Москве уровень вредных веществ в воздухе поднялся в два раза

Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза, как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что сильный туман вызвал многочисленные жалобы на дым и запах гари в воздухе Московского региона. За предыдущие сутки в Подмосковье было зарегистрировано почти 30 термических точек - в основном, горели бытовой мусор, порубочные остатки в лесах (пни, стволы и корни, оставшиеся после вырубки заболевших деревьев), а также сухая трава. Это отразилось и на обстановке в Москве, где в районе Люблино было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза. Экологическую ситуацию непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.

"По состоянию на 06.00 среды в районе Новокосино зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе в 1,82 раза ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб "112" от жителей Москвы и Подмосковья поступили еще 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе, всего за два дня - 136.