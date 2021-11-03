В компании Flyone Armenia будет международный совет правления

В совет директоров компании Flyone Armenia, получившей лицензию эксплуатанта воздушных судов в Армении, войдут представители различных сфер из Армении и из-за рубежа.

В ответ на запрос Арменпресс в управлении компании подтвердили новость о том, что компания решила внедрить систему корпоративного управления.

В ближайшее время будет объявлен состав вновь сформированного состава правления, а также имя главы совета. В вопросе главы совета директоров выбор компании остановился на кандидате, представляющем Армению.

27 октября Комитет гражданской авиации Армении выдал компании Flyone Armenia сертификат эксплуатанта воздушных судов. Авиакомпания Flyone Armenia стала национальным оператором и скоро будет готова к запуску первых рейсов. В настоящее время компания инвестировала в армянский рынок более 60 млн евро. Компания также планирует создать рабочие места - команду из более чем 135 сотрудников с зарплатой выше среднего. Количество персонала и самолетов компании в будущем будет увеличиваться.

Компания будет выполнять рейсы из аэропорта Еревана в Москву, Тегеран, Лион, Кутаиси, Краснодар, Париж, Стамбул и Тель-Авив.