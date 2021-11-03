Нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней, заявил мэр города Сергей Собянин.

"В Москве (...) динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Мэр добавил, что к обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. В их числе: домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника будет возможен только по QR-кодам.

Собянин вновь призвал москвичей вакцинироваться.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлялись нерабочие дни.

Как сообщалось, с 8 ноября социальные карты для проезда в общественном транспорте заблокируют. Те, кто привился от COVID-19 или переболел в течение последних шести месяцев, смогут их разблокировать.

Кроме того, до 25 февраля в удаленном формате должны трудиться около трети сотрудников столичных компаний. Дистанционно полагается работать всем, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями. Исключение может быть сделано только для тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является "критически важным" для организации.

Также ограничение не распространяется на вакцинированных против COVID-19 и перенесших заболевание работников, сотрудников медицинских учреждений, оборонных и ряда иных предприятий стратегических отраслей.