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На данный момент никакого переговорного процесса с Турцией не ведется: глава МИД Армении

На данный момент никакого переговорного процесса с Турцией не ведется: глава МИД Армении

Армения готова нормализовать отношения с Турцией без предусловий, что закреплено в программе правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью журналу Nouvelles d'Arménie сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись позиции армянской стороны относительно отношений с Турцией и возможных развитий в этой сфере. 

«Отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы, а также открытое участие Турции в 44-дневной войне, недавние заявления Турции о так называемом «Зангезурском коридоре» отрицательно сказываются на стабильности в регионе.

Тем не менее в своих публичных выступлениях премьер-министр Никол Пашинян озвучивал мнение армянской стороны о том, что в случае готовности Турции к нормализации отношений и при наличии соответствующих действий Армения готова обсудить возможности выстраивания двусторонних отношений», - сказал Мирзоян.

Он добавил, что на данный момент никакого переговорного процесса с Турцией не ведется.


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