Провокационное поведение Азербайджана сказывается на странах региона: глава МИД Армении

Развязанная Азербайджаном против Арцаха агрессия имела серьезные последствия для армянского народа, а также вызвала новые вызовы в контексте региональной безопасности и стабильности. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью журналу Nouvelles d'Arménie сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Хотя военные действия были остановлены трехсторонним заявлением Армении, России и Азербайджана от 9 ноября, ситуация остается нестабильной. Это связано с невыполнением Азербайджаном некоторых обязательств, взятых на себя в рамках вышеупомянутого заявления, в частности, искажением определенных пунктов заявления, продолжающимся удержанием военнопленных, а также воинственной и экспансионистской риторикой, претензиями в отношении суверенных территорий Армении и угрозами применения силы.

Провокационное поведение азербайджанской стороны сказывается не только на Армении, но и на других странах региона, например, с подобным мы столкнулись в связи с недопустимыми шагами в сфере транзитных перевозок», - сказал Мирзоян, выразив сожаление, что поощрение воинственной риторики создает дополнительные препятствия для региональной стабильности.

Глава МИД подчеркнул, что Армения продолжает свои усилия по установлению длительной стабильности в регионе. «В программе нашего правительства четко констатируется готовность инвестировать в открытие эры мирного развития для региона. Уверен, что в случае выражения соответствующей политической воли другими странами и осуществления конструктивных шагов будут созданы все необходимые предпосылки для начала активных дискуссий по вышеуказанной повестке дня», - сказал он.

Коснувшись вопроса о возобновлении мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Мирзоян отметил, что, несмотря на заявления руководства Азербайджана об отсутствии нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, как и многие другие государства, разделяют позицию армянской стороны о том, что конфликт остается нерешенным и должен быть урегулирован комплексно путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы.

«Республика Армения выступает за полноценное возобновление процесса урегулирования конфликта. В этой связи считаем важными встречи в Нью-Йорке, которые, в первую очередь, дают возможность обсудить и найти решения актуальных гуманитарных вопросов, которые, в частности, касаются репатриации всех армянских военнопленных, удерживаемых лиц, выяснения судеб пропавших без вести солдат и мирных жителей, а также сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Решение этих приоритетных гуманитарных вопросов создаст необходимые условия для начала предметных дискуссий по всеобъемлющему и длительному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе хорошо известных принципов и элементов, включая право народов на самоопределение», - отметил Мирзоян.

Он подчеркнул, что Россия, США и Франция, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ - единственного международного органа с международным мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, всегда играли важную роль в мирном урегулировании конфликта.

«Во время 44-дневной агрессии сопредседатели прилагали усилия для прекращения боевых действий, в результате чего 10 октября при посредничестве России, 17 октября - при посредничестве Франция, а 25 октября - при посредничестве США, было условлено о прекращении огня в зоне конфликта, однако эти договоренности были нарушены вооруженными силами Азербайджана.

После подписания 9 ноября трехстороннего заявления сопредседатели, а также высокопоставленные представители стран-сопредседателей выступили с заявлениями о дальнейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. В этом контексте напомню совместные заявления сопредседателей от 3 декабря 2020 года и от 13 апреля 2006 года, в которых четко определяются приоритеты мирного процесса, которые могут лечь в основу возобновления переговоров на основе известных сторонам принципов и элементов.

Мы ценим совместные и последовательные усилия России, США и Франции как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и за ее пределами, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, установление стабильности и безопасности в регионе. Важны дальнейшие посреднические усилия стран-сопредседателей на высоком уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - заявил глава МИД Армении.