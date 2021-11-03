Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя помощника госсекретаря США

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, п ремьер-министр поприветствовал делегацию госдепартамента США, отметив, что правительство Армении придает важность и высоко ценит установленные между Арменией и США дружественные отношения. По словам Никола Пашиняна, с 2019 года начался армяно-американский стратегический диалог, который направлен на дальнейшее развитие и продвижение отношений. “ Я хочу подчеркнуть роль правительства США в продвижении демократических реформ в Армении. Недавно в этом отношении мы зафиксировали конкретный результат в виде создания Патрульной полиции ”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян также высоко оценил роль США в возвращении 15 пленных армян из Азербайджана в июне текущего года. Премьер-министр с удовлетворением отметил, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия в этом направлении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с происходящими в регионе Южного Кавказа процессами, урегулированием нагорно-карабахского конфликта, усилиями сопредседательства Минской группы ОБСЕ, возвращением удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, заложников и других лиц, а также демократическими реформами в Армении.

Премьер-министр Пашинян отметил важность деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ, организованной недавно встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, а также предстоящего визита сопредседателей в регион. Никол Пашинян подчеркнул необходимость возвращения удерживаемых в Азербайджане пленных, подчеркнув, что Азербайджан продолжает нарушать соответствующий пункт заявления от 9 ноября 2020 года. Премьер-министр также коснулся возможностей открытия региональных коммуникаций и демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, представив четкую позицию нашей страны. Никол Пашинян коснулся также дальнейших программ и шагов правительства, направленных на развитие демократических институтов, подчеркнув, что наша страна и впредь будет последовательно и решительно двигаться в направлении развития и укрепления демократии.

Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон отметила готовность США внести свой вклад в решение гуманитарных проблем в регионе, а также в комплексное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В то же время она подчеркнула заинтересованность американской стороны в продолжительной поддержке правительства Армении в его демократических реформах.