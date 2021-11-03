Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Иркутской области РФ самолета, погибли

Все, кто находился на борту разбившегося под Иркутском самолета Ан-12, погибли. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев.

"Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется", — сказал он.

В посольстве Белоруссии агентству заявили, что в авиакатастрофе погибли трое граждан республики. По данным Минтранса, в экипаж входили семь человек, также два россиянина и два украинца.

Глава региона подтвердил, что самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", которая выполняла перевозки на российских внутренних рейсах. Ее также задействовали для транспортировки грузов.

Самолет, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.

Как сообщили в Росавиации, Ан-12 возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.