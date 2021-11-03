Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной

Политика США по климату хаотична и бессистемна, Москва призывает скооперироваться ради снижения опасных последствий изменения климата. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом.

"РФ в отличие от американских партнеров активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение", - сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Москве странно слышать критику от американской стороны с учетом "несистемной и хаотичной политики, которую Вашингтон ведет на этом направлении".

"Как вы помните, то настаивали на заключении (Парижского) соглашения, то выходили из него", - отметила официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что российские власти ранее представили стратегию низкоуглеродного развития России, указав, что в РФ наибольшие показатели снижения углеродной интенсивности экономики.

"Мы заинтересованы, чтобы коллективно, но с учетом социально-экономических особенностей стран добиться снижения опасных последствий изменения климата", - добавила Захарова, подчеркнув, что сейчас настало время не для взаимных выпадов, а для совместной работы.