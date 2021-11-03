Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения

Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, которые он произнес на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов.

"Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", - сказал Путин.

Он отметил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. "Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного высокотехнологичного инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооруженных сил", - сказал он на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - отметил Путин.