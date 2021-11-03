Швейцария с конца ноября будет предоставлять ковидные сертификаты иностранным туристам

Швейцария с конца ноября будет предоставлять иностранным туристам ковидные сертификаты, дающие право в течение 30 дней посещать в стране рестораны, кинотеатры, театры, бассейны, спортивные и культурные мероприятия, проводимые в помещениях. На получение такого документа на первых порах смогут рассчитывать иностранцы, привитые китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не признанными швейцарским агентством терапевтической продукции Swissmedic и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду правительство Швейцарии - Федеральный совет.

Пока доступ в рестораны, театры, кинотеатры и бассейны открыт только тем, кто привит вакцинами, признанными Swissmedic и ЕМА. Это правило распространяется и на иностранных туристов. Правительство заявило, что намерено "поддержать экономику и туризм" в условиях пандемии. "С конца ноября 2021 года лица, привитые вакцинами, признанными только со стороны ВОЗ, также смогут получать швейцарские сертификаты", - говорится в сообщении правительства. "Срок действия сертификата [для иностранных туристов] ограничена 30 днями, и он будет действителен только в Швейцарии", - пояснили власти.

На заседании в среду Федеральный совет принял также ряд других решений, облегчающих получение ковидных сертификатов в стране. В частности, переболевшие COVID-19 жители Швейцарии смогут получать такой документ на год, а не на шесть месяцев. Кроме того, на 90 дней сертификат может быть предоставлен тем, кто имеет высокий уровень антител к новому коронавирусу. Сертификаты выдадут также гражданам, которым по медицинским причинам нельзя делать прививки.

Правительство решило на заседании, что третья, бустерная доза прививки от коронавируса будет для населения бесплатной, как и первые две дозы. Кроме того, не потребуется оплачивать ПЦР-тест тем, кто уже сделал первую прививку и ожидает второй.