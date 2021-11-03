Пентагон заявил, что КНР способна создать к 2030 году минимум 1 тыс. ядерных боезарядов

Китай способен довести к 2030 году размер своего ядерного арсенала как минимум до 1 тыс. боезарядов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в обнародованном в среду и переданном на рассмотрение Конгресса США очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР.

"Ускоряющиеся темпы ядерного расширения КНР могут привести к тому, что КНР будет иметь к 2027 году до 700 ядерных боезарядов, готовых для доставки [к потенциальным целям]. КНР, вероятно, намерена обзавестись по меньшей мере 1 тыс. боеголовок к 2030 году. Это больше тех темпов и размера, которой прогнозировался Министерством обороны [США] в 2020 году", - отмечается в отчете.

Между тем в аналогичном документе, который был представлен военным ведомством США в сентябре минувшего года, говорилось, что размер ядерного арсенала Китая, оценивавшийся на тот момент в 200 с небольшим единиц, увеличится в течение следующего десятилетия по меньшей мере в два раза.