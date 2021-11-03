РФ поддерживает идею создания консультативного регионального механизма в формате «3+3»: Захарова

Российская Федерация на следующей неделе, в годовщину подписанного 9 ноября 2020 года между лидерами Армении, Азербайджана и России заявления, выступит с развернутым комментарием. Как сообщает Арменпресс, об этом во время брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас могу сообщить, что работа по всем направлениям продолжается», - отметила Захарова.

Она напомнила, что на днях глава МИД России провел телефонные беседы со своими армянскими и азербайджанскими коллегами. «Министры были едины в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась, и режим прекращения огня в целом соблюдается. В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев. Отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон. Прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей», - сказала Захарова.

Она напомнила о прошедшей в октябре в Москве встрече на уровне вице-премьеров трех стран. Представитель МИД России заявила, что контакты продолжаются по линии МИД, Минобороны, пограничных служб. «Мы также видим комплексное решение проблемы в скорейшем запуске процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Конечно, активная работа ведется по линии Минской группы ОБСЕ», - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о возможном подписании в ближайшее время новых документов, а также о возможной встрече лидеров России, Армении и Азербайджана, представитель МИД России сказала: «У меня пока такой информации нет».

Коснувшись формата «3+3» и позиции МИД России по этому поводу, Захарова сказала: «Мы поддерживаем идею создания консультативного регионального механизма в формате "3+3" с участием Азербайджана, Грузии, Турции, России, Армении и Ирана. Настало время переводить эти планы в практическую плоскость. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Формат может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов».