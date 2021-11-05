“Ереванский бестселлер”: лидирует “Зависимость”: армянская литература, октябрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за октябрь.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На второй - повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На третьем месте “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждая из 11 рассказов книги представляет собой историю жизни героя через межличностные отношения, личные размышления и диалоги с читателем. Эти истории, будучи отдельными, независимыми историями, объединяются в одной точке и становятся частью большой законченной истории. Одним из ключевых посланий книги является то, что, между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополняющие детали, лучше узнавать человека, окружающую его жизнь и мир.

На четвертом месте “Баку” Ваана Тотовенца. В романе Левон, единственный сын Марты и Вираба, супружеской пары, борющейся с нищетой, - невинная мишень капиталистического мира. Он воодушевлен высокими идеями, он становится залогом победы и символом всей трехтомной книги. Прообразом Левона был сын Ваана Тововенца.

На пятом месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На шестом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

На седьмом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и о удушающей тоске.

На восьмом месте “Дневник крестокрада” Раффи. Эта книга издана на основе текста из 12-томника произведений писателя. Составители: Х. Самвелян и Г. Гаспарян. Сделаны лишь незначительные корректировки и исправления.

На девятом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Ивана Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на совершенно новый уровень.

На десятом месте книга Мело «Два водевиля». Что может случиться, если флейтист решит сбежать из психиатрической больницы, и встретит старика сторожа, а старый сторож похитит наполненую водкой флягу флейтиста и выпьет за господина Тутуза?

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).