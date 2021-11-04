В Армении есть тысячи вакансий: Никол Пашинян

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня в Армении есть тысячи вакансий.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян сказал об этом на заседании правительства, добавив, что в сфере строительства есть проблемы.

«Сейчас самый частый сигнал тревоги, поступающий со стороны бизнеса - это проблема рабочей силы, более того, эта задача у нас во всех сферах - от сферы строительства до сферы высоких технологий», - сказал премьер, добавив, что они должны рассмотреть этот вопрос и разобраться и принять решение.