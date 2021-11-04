В Армении есть тысячи вакансий: Никол Пашинян
12:20, 4 Ноябрь, 2021
По словам премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня в Армении есть тысячи вакансий.
Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян сказал об этом на заседании правительства, добавив, что в сфере строительства есть проблемы.
«Сейчас самый частый сигнал тревоги, поступающий со стороны бизнеса - это проблема рабочей силы, более того, эта задача у нас во всех сферах - от сферы строительства до сферы высоких технологий», - сказал премьер, добавив, что они должны рассмотреть этот вопрос и разобраться и принять решение.
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