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В Армении есть тысячи вакансий: Никол Пашинян

В Армении есть тысячи вакансий: Никол Пашинян

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня в Армении есть тысячи вакансий.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян сказал об этом на заседании правительства, добавив, что в сфере строительства есть проблемы.

«Сейчас самый частый сигнал тревоги, поступающий со стороны бизнеса - это проблема рабочей силы, более того, эта задача у нас во всех сферах - от сферы строительства до сферы высоких технологий», - сказал премьер, добавив, что они должны рассмотреть этот вопрос и разобраться и принять решение.


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