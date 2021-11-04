В Нур-Султане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Поступило обращение стран-гарантов (РФ, Турция, Иран - ред.) с просьбой организовать очередные переговоры Астанинского процесса, точные даты мы согласовываем. Где-то в середине декабря", - сказал Тлеуберди журналистам в четверг в кулуарах правительства.

По его словам, страны-гаранты будут представлены на уровне заместителей министров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года по сирийскому урегулированию ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.