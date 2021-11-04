С 1 декабря отрицательный результат теста ПЦР должен представляться раз в 7 дней: Анаит Аванесян

С 1 декабря отрицательный результат теста ПЦР на рабочем месте должен представляться раз в 7 дней, периодичность сдачи теста увеличится на одну неделю - каждые 7 дней вместо 14.

Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

«Проект поправки к приказу будет распространен сегодня. Предлагается с 1 декабря 14-дневный период сдачи теста для представления на рабочем месте отрицательного результата сократить до 7 дней», - сказала министр.