В Цовазарде заасфальтировано 1 254 метра автодороги

В селе Цовазард Гегаркуникской области в рамках программы субсидирования, реализуемой правительством Республики Армения, заасфальтирована центральная улица протяженностью в 1 254 погонных метра и площадью в 6 800 квадратных метров.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Цовазард Арамаис Енгоян, стоимость программы составила 72 миллиона 464 000 драмов, из которых 40% предоставило правительство, 60% муниципалитет общины Цовазард. Строительные работы начались в августе 2021 года и завершились в октябре.

«Центральная улица Цовазарда имеет протяженность в 4 700 погонных метров, из которых на данный момент отремонтировано 3 000 метров, в этом году заасфальтировано 1 254 погонных метра. Оставшиеся 1 700 погонных метров будут заасфальтированы по программе, предусмотренной на 2022 год», - представил глава общины.

Хосров Хлгатян