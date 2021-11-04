Главный индекс Франкфуртской биржи вырос до самого высокого уровня в своей истории

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в первые часы торгов в четверг достиг самого высокого уровня в своей истории - 16 055 пунктов. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Утром в четверг DAX превысил отметку в 16 тыс. пунктов. Однако затем индекс незначительно снизился до 16 004 пунктов. В начале января DAX преодолел барьер в 14 тыс. пунктов, а в конце марта впервые превысил отметку в 15 тыс. пунктов. Предыдущий максимум составлял 16 030 пунктов.

Во многом подобный рост связан с Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, которая приступила к реформированию денежно-кредитной политики.