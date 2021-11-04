ЕС предпринял конкретные шаги по активизации политического диалога со всеми странами региона

По словам заместителя министра иностранных дел Армении Ваге Геворгяна, в этом году Евросоюз предпринял четкие шаги по интенсификации политического диалога со всеми тремя странами региона.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Ваге Геворгян выразил при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по европейской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Он напомнил, что процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве завершился в начале 2021 года. Завершение процесса ратификации соглашения и его вступление в силу с 1 марта 2021 года Ваге Геворгян считает значимым событием для углубления отношений между РА и ЕС.

Касаясь самого важного достижения в отношениях Армении с ЕС за последний год, он сказал: «У ЕС сейчас сильно выражен региональный подход ко всему Южному Кавказу. В этом контексте ЕС в этом году предпринял конкретные шаги для активизации политического диалога со всеми тремя странами региона», - сказал Ваге Геворгян.

Он выделил несколько значимых визитов, во время которых были сделаны важные заявления. Упомянул визит президента Европейского совета Шарля Мишеля. Касаясь выделенной ЕС Армении помощи в размере 2,6 млрд евро, замминистра отметил: «На данном этапе предложение содействия можно рассматривать, прежде всего, как выражение намерений или обещаний ЕС. Наши партнеры из ЕС говорят, что это содействие имеет региональное значение».

В качестве еще одного важного события в области политического диалога замминистра назвал визит 24-26 июня министров иностранных дел Литвы, Австрии и Румынии по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелла. «Одной из основных целей визита было подтверждение участия ЕС в регионе, его готовность внести свой вклад в укрепление устойчивости и доверия в регионе Южного Кавказа», - заключил Ваге Геворгян.