МИД Армении работает над началом диалога по либерализации визового режима Армения-ЕС

Министерство иностранных дел Республики Армения ведет целенаправленную работу по началу диалога по либерализации визового режима между Республикой Армения и Европейским Союзом.

Как передает «Арменпресс», в этом заверил заместитель министра иностранных дел Ваге Геворгян при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по европейской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Он отметил, что сотрудничество различных ведомств Армении с ЕС носит постоянный характер.

Касаясь вопроса о начале диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС, он сказал: «По этому вопросу МИД ведет целенаправленную работу с институтами ЕС и странами-членами ЕС. Конечно, пандемия не способствует завершению договоренностей. Я думаю, что нам по этому вопросу нужно исполнить и некоторую «домашнюю работу», чтобы обеспечить своевременное начало процесса».