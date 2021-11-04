Члены фракции «Айастан» приняли содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении

4 ноября руководитель фракции Национального собрания Армении «Айастан» Сейран Оганян и представители фракции встретились с содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Кимо Киллуненом и Борианой Аберг.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и информации НС, Сейран Оганян коснулся 44-дневной войны и ее последствий. По мнению главы фракции, на международных площадках следует озвучивать, что война была посягательством на право народа Арцаха жить и творить на своей исторической родине.

Было подчеркнуто, что азербайджано-турецкий тандем во время войны совершал преступления против армян Арцаха, применял запрещенное оружие и ныне продолжает осквернять исторические и культурные ценности Арцаха.

Сейран Оганян счел недопустимым вторжение Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, которое имеет дальние цели,.

По словам Кимо Киллунена, с начала членства Армении и Азербайджана в Совете Европы, было ясно, что необходимо только мирное разрешение конфликта. «Мы обеспокоены военной ситуацией и нарушениями прав человека», - сказал он.

Члены фракции коснулись демократических процессов в нашей стране, вопросов свободы слова, недостатков в судебной сфере, изменений, внесенных в Избирательный кодекс. Арам Вардеванян, в частности, сослался на недопустимость возбуждения уголовных дел против депутатов оппозиции, посчитав это нарушением депутатского права на неприкосновенность. Он счел недопустимым внесение поправок в Избирательный кодекс непосредственно накануне выборов. Депутат выразил мнение, что, несмотря на внесение изменений в Избирательный кодекс, правила проведения избирательной кампании и финансирования партий не определены.

Содокладчики подчеркнули необходимость сотрудничества как с оппозиционными, так и с правительственными силами.