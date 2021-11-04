Азербайджан нарушил право армянских пленных на жизнь: ЕСПЧ огласил решение

Европейский суд по правам человека вынес приговоры по делам Мамикона Ходжояна, жителя села Верин Кармирагбюр Тавушской области, и Карена Петросяна, жителя села Чинари, которые были схвачены и подвергнуты пыткам в Азербайджане в 2014 году. Как сообщает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд признал, что Баку нарушил право армянских пленных на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, нарушил обязательства по неприменению пыток и дискриминации.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Азербайджан по каждому делу выплатить 40 000 евро.

77-летний Мамикон Ходжоян был схвачен в январе 2014 года, возвращен в Армению через два месяца, 4 марта, и вскоре скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти Мамикона Ходжояна стала общая интоксикация организма.

Карен Петросян заблудился 7 августа 2014 года, пересек границу и оказался в азербайджанском селе. Вскоре после этого власти Азербайджана арестовали его и на следующий день объявили, что он умер от сердечного приступа.