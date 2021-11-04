Армяно-российские союзнические отношения активизировались: заместитель министра иностранных дел

Несмотря на ограничения вследствие пандемии, армяно-российские союзнические отношения в 2021 году довольно активизировались, и ожидается, что в следующем году увеличится частота визитов на высшем уровне. Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян на совместном заседании постоянных комиссий НС по региональной и евразийской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, а также 25 лет подписания армяно-российского соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В связи с этим с российскими коллегами согласовывается перечень юбилейных мероприятий, который включает и двусторонние визиты на высоком уровне, созыв юбилейных заседаний межправительственных комиссий, проведение конференций по армяно-российским отношениям и т. д.

«В 2021 году, несмотря на ограничения вследствие пандемии, армяно-российские союзнические отношения активизировались как на двусторонней, так и на многосторонней платформе. Состоялось 4 встречи премьер-министра РА и президента России, более десятка телефонных разговоров, 5 встреч на уровне министров иностранных дел, более десятка телефонных разговоров министров. В 2022 году ожидается рост частоты визитов на высшем уровне, в том числе и в связи с установлением дипломатических отношений между двумя странами», - сказал замминистра.

Очередное 20-е заседание межправительственной комиссии Армения-Россия по экономическому сотрудничеству намечено на декабрь. Оно пройдет в Ереване.