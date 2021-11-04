Мировые цены на продовольствие достигли пикового показателя с июля 2011 года

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в октябре выросли на 3,9% по сравнению с сентябрем, достигнув максимально зафиксированного уровня с июля 2011 года. Такие данные распространила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) на основе индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В частности, отмечается, что на 3,2% вырос индекс цен на зерновые по сравнению с прошлым месяцем на фоне снижения запасов из-за снижения урожаев в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США.

Индекс продовольственных цен ФАО растет на протяжении более года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе вернулась тенденция роста, которая удерживается третий месяц подряд. Как поясняют специалисты ФАО, цены формируются исходя из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения с началом пандемии. Как ранее корреспонденту ТАСС пояснил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан, сочетание роста цен на энергоносители и продовольствие служит поводом для беспокойства и может привести к проблемам в более долгосрочной перспективе.