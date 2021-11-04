Азиатские индексы - 04-11-21

ТОКИО, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.93% и составил 29794.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.18% и составил 2055.56 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.81% и составил 3526.87 пункта, а HANG SENG вырос на 0.80% и составил 25225.19 пункта.