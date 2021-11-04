Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать политика на Украину

Мать экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала украинского президента Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его "переправку" из грузинской тюрьмы на Украину для лечения.

"Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить? Может случиться все, что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказала Аласания в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в четверг.

Она отметила, что ее сыну предлагают лечиться в тюремной больнице, но, по ее мнению, там нет соответствующих специалистов и, вообще, никаких условий для лечения таких больных. "Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов. И я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - добавила она.

Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 35 дней в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.