В 8 туре «Grand Swiss» армянские гроссмейстеры поделили очко

Гроссмейстеры, представляющие Армению, продолжают свои выступления на шахматном турнире «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс», в 8-м туре турнира, проходящего в столице Латвии, Риге Мануэл Петросян, Габриэл Саркисян, Самвел Тер-Саакян, Левон Аронян и Айк Мартиросян завершили свои партии ничьей.

На данный момент у Мануэла Петросяна и Габриэла Саркисяна по 5 очков. Лидирует Алиреза Фируджа с 6,5 очками.

Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира по шахматам. Турниры завершатся 9 ноября.