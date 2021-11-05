Бюджет Министерства труда и социальных вопросов вырастет более чем на 15%

Бюджет Министерства труда и социальных вопросов Армении на 2022 год увеличится более чем на 15%, составив 580 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС сообщил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

«По мнению структур, отвечающих за наш бюджет, финансирование всех программ Министерства труда и социальных вопросов должно быть наибольшим», - сказал министр.

Он посчитал это естественным, потому что важнейшие социальные вопросы, которые решает это ведомство, являются одними из самых важных как по своему объему, так и по значимости.

Министерством будет реализовано 16 программ, среди которых 93 мероприятия.

«В проекте бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование порядка 580 млрд драмов. Утвержденный бюджет на 2021 год предусматривал финансирование в размере 503 млрд 670 млн драмов, рост - 15,1%», - сказал Тигран Хачатрян.