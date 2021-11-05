Kyodo: обновленный состав кабмина Японии огласят 10 ноября

Внеочередная сессия парламента Японии, на которой пройдет голосование за нового премьер-министра страны, будет созвана 10 ноября. В этот же день огласят обновленный состав правительства, в котором сменится глава МИД, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Как сообщило агентство Kyodo, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу встретился с руководителями обеих палат парламента и уведомил их о желании коалиции в составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" созвать сессию в предстоящую среду. Позиция правящей коалиции по этому вопросу является решающей.

Фумио Кисида будет официально переизбран премьер-министром Японии. В тот же день будет утвержден состав его нового правительства, в котором, как ожидается, сменится министр иностранных дел после вступления Тосимицу Мотэги в четверг в должность генсека ЛДП. Пока обязанности главы МИД исполняет премьер Кисида. Наиболее вероятным претендентом на вакантный пост считается бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.

31 октября в Японии прошли парламентские выборы. ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате, получив 261 место из 465. Это на 15 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2017 году. Члены "Комэйто" заняли 32 кресла, упрочив свои позиции на три мандата.