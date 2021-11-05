В ближайшее время в Армении будут сформированы Совет по конституционным реформам и профессиональная комиссия.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами министр юстиции Карен Андреасян отметил, что они обеспечат правильный процесс реализации конституционных реформ, в котором будут задействованы все заинтересованные стороны.

«Мы создадим совет с участием всех политических сил, профессионалов и неправительственных организаций. Они вместе выберут профессиональную комиссию, в которую войдут эксперты области права. Совет со своей профессиональной комиссией ответит, должна ли Армения быть президентской, полупрезидентской или парламентской. Стоит вопрос о глобальной судебной реформе, например, должны ли Кассационные суды и Конституционный суд быть едиными или раздельными? Следует ли объединять их?», - сказал Андреасян.

По словам министра, проблемы должны решаться, и решение должно даваться не правительством, а советом, в котором будут представлены и оппозиция, и правительство, и неправительственные организации, и Высший судебный совет, Защитник прав человека и все другие структуры, которым есть что делать и что сказать по этому важному вопросу.

«В Совете по конституционной реформе будут представлены 3 парламентские силы, 3 внепарламентские силы, 3 неправительственные организации, ряд государственных структур - ВСС, Защитник прав человека, министерства и др. Во время предыдущего опыта в комиссии были пять ученых, и их политические обсуждения не позволяли нам перейти на профессиональную работу. В совет выберут 5 ученых, нейтральных, без политической ориентации, просто хороших юристов, и они напишут тексты. Во время предыдущего эксперимента в комиссии было 5 ученых, но их политические дискуссии не позволяли перейти к профессиональной деятельности. Мы сейчас работаем над тем, чтобы политическое руководство не мешало профессионалам выполнять более точную работу. Поэтому мы надеемся, что через 1-1,5 года у нас будет проект конституционных реформ», - заключил Андреасян.