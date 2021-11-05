Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5340

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 340. Скончались 62 человека, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 743 511 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 631 человек, с начала пандемии – 681 919. Скончались 10 300.

За сутки сделан 55 301 тест, в том числе 32 544 на антиген и 2 757 ПЦР-тестов.

Доля заболевших из общего числа протестированных: за сутки – 9,66%, за последние 14 дней – 9,45%, за последние семь дней – 9,99%.

К этому времени в Грузии сделано 1 995 150 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 063.

В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 666, в ковид-гостиницах – 1 242.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.