Экспорт грузинского вина в Россию за 10 месяцев вырос на 5%

Грузия экспортировала на рынок России с января по октябрь более 49 млн бутылок вина, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина, следует из опубликованных в пятницу статистических данных Национального агентства вина республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На втором месте по объему закупок вина находится Украина. С января по октябрь в эту страну было экспортировано более 10 млн бутылок вина, что на 21% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, получившая около 5 млн бутылок вина (на 20% больше показателей прошлого года).

По данным агентства, грузинское вино также пользуется популярностью в Китае и Белоруссии. В КНР за 10 месяцев отправлен более 4,5 млн бутылок (+13%), а в Белоруссию - более 3,3 млн бутылок (+17%).

Грузия с января по октябрь также поставила более 881 тыс. бутылок в США (на 10% больше, чем в прошлом году), около 655 тыс. бутылок в Германию (+6%) и около 632 тыс. бутылок в Великобританию (+72%).

Всего с января по октябрь 2021 года Грузия экспортировала в 60 стран мира 83,8 млн бутылок вина, что на 11% больше прошлогодних показателей. Общий доход составил около 194 млн долларов, что на 9% превышает аналогичные данные за 2020 год.